Radsport : Ludwig ist fünftbeste deutsche Straßenfahrerin

Traben-Trarbach/Paderborn Radsportlerin aus Traben-Trarbach landet nach Vize-WM-Titel im jährlichen nationalen Vergleich weit vorne.

Zum vierten Mal in Folge eine EM-Medaille, wenn auch nach zwei U-23-Zeitfahrtiteln diesmal „nur“ die Vizeeuropameisterschaft im Kampf gegen die Uhr, und die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio: Das hat das Jahr 2021 für Hannah Ludwig trotz einiger Aufs und Abs zum bisher wohl erfolgreichsten der Karriere der 21 Jahre alten Radsportlerin von der Mosel gemacht. Das brachte Hannah Ludwig, die in Traben-Trarbach aufgewachsen ist und für den RSC Stahlross Wittlich 2014 ihre erste Medaille bei einer Deutschen Meisterschaft gewann, in der Jahres-Rangliste des deutschsprachigen Radsport-Portals radsport-news.com den fünften Platz unter allen deutschen Straßenfahrerinnen ein.