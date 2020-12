Radsport : Hannah Ludwig Sechste der Radsportler-Jahreswahl

Traben-Trarbach Vor zwei Jahren hatte Hannah Ludwig die Wahl zur Radsportlerin des Jahres in der Nachwuchskategorie gewonnen. Bereits in ihrem zweiten Jahr in der Eliteklasse kam die 20-Jährige aus Traben-Trarbach bei der Abstimmung wieder unter die besten sechs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch