Radsport : Mit DM-Bronze zum Giro d'Italia

Zwar gab es anders als vor einem Jahr (Zeitfahr-Vizemeister) für Miguel Heidemann diesmal keine DM-Medaille, der 24-Jährige aus Hockweiler erreichte als Zehnter im Kampf gegen die Uhr und mit dem sechsten Platz im Straßenrennen zwei Top-Platzierungen. „Von den Leistungswerten war es das beste Zeitfahren, das ich je gefahren bin“, erzählt der Profi beim französischen Team B&B Hotels-KTM. Nach dem Karriereende des zehnmaligen Titelträgers Tony Martin war am Freitag nahezu die komplette nationale Elite mit am Start. Im Straßenrennen am Sonntag über 189 Kilometer von Arnsberg-Neheim zum Kahlen Asten schaffte Heidemann zwar nicht den Sprung zum Spitzenduo Nils Politt (Bora) und Nikias Arndt (DSM), aber in die zweite Verfolgergruppe und so auf den sechsten Platz. Zudem gewann er die erste Bergwertung nach 32 Kilometern. Im Juli plant Heidemann den Trainingsaufbau für die zweite Saisonhälfte. Er steht aber auch bereit einzuspringen, falls sein Team ihn durch Corona-Ausfälle bei der Tour de France benötigt.