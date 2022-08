Radsport : „Nicht gedacht, dass Frauen-Tour direkt so gut ankommt“

Traben-Trarbach/Paderborn Persönlich lief es für die aus Traben-Trarbach stammende Hannah Ludwig bei der ersten Tour de France der Frauen seit mehr als zehn Jahren nicht optimal, aber den Frauen-Radsport hat die Rundfahrt vorangebracht, meint die 22-Jährige.

(teu) Die erste Tour de France der Frauen seit mehr als zehn Jahren war ein großer Gewinn für den Frauen-Radsport, glaubt Hannah Ludwig. Die in Traben-Trarbach aufgewachsene 22-Jährige, die über die Fair-Play-Tour zum Rennradfahren kam und sich im Trikot des RSC Stahlross Wittlich als Jugendliche ihre ersten nationalen Titel gewann, zieht für die achttägige Rundfahrt eine positive Bilanz: „Ich hätte nie gedacht, dass es gleich im ersten Jahr so gut ankommt!“

So viele Zuschauer am Streckenrand hat Hannah Ludwig noch nicht erlebt. Klar beim Auftakt auf den Champs Élysées, bevor die Männer ihr Finale feierten, aber auch auf den übrigen sieben Etappen bis zum Frauen-Finale im mörderischen Anstieg zu La Super Planche des Belles Filles in den Vogesen. „Selbst wenn wir sonst am gleichen Tag wie die Männer fahren, haben wir nicht diese Aufmerksamkeit“, sagt Hannah Ludwig.

„Ich habe dem Team geholfen so gut es ging“, sagt Hannah Ludwig zu ihrer Rolle in der norwegischen Profimannschaft Uno-X, das in als 14. unter 23 in der Teamwertung rangiert. Dass die Dänin Mie Bjorndal Ottestad als 17. der Gesamtwertung nur eine Sekunde hinter der besten Deutschen, der nationalen Meisterin Liane Lippert ins Ziel kam, sei für das junge Team in seiner ersten Saison gut gewesen, meint Hannah Ludwig.