Radsport : K.o., aber zufrieden: So lief Hannah Ludwigs Premiere bei den Olympischen Spielen

Tokio „Es war richtig cool!“ Zufrieden mit ihrer Leistung meldete sich Hannah Ludwig am Sonntagmittag deutscher Zeit vom Fuji International Speedway, wo vor den Toren Tokios das olympische Straßenrennen der Frauen stattfand.

Dass fünf Fahrerinnen, zu denen neben Kiesenhofer unter anderem auch Ludwigs Mannschaftskameradin Omer Sharpira (Israel) vom Team Canyon//Sram gehörte, ausrissen, machte es für die vierköpfige deutsche Equipe schwer. „Es war ein spezielles Rennen, weil diese Gruppe am Anfang weggefahren ist. Wir waren nicht ganz so zufrieden, dass die dann so viel Vorsprung hatten“, berichtete Ludwig. „Wir als deutsches Team konnten auch nicht nur allein arbeiten, haben aber unser Bestes versucht, das Feld zu animieren, was zu tun. Ich denke, das haben wir ganz gut gemacht“, sagte sie.