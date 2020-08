Radsport : Hannah Ludwig und Miguel Heidemann für Rad-EM nominiert

Frankfurt Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat am Montagnachmittag sein 46-köpfiges Aufgebot für die Straßen-Europameisterschaften bekanntgegeben. Mit dabei sind danach im französischen Plouay sind Hannah Ludwig (Team Canyon-SRAM) aus Traben-Trarbach und Miguel Heidemann (Leopard Pro Cycling) aus Hockweiler (Kreis Trier-Saarburg).

Beide Radsportler, die für Vereine der Region Trier (Hannah Ludwig: RSC Stahlross Trier, Miguel Heidemann: RV Schwalbe Trier) ihre ersten Rennen fuhren, sind für das Einzelzeitfahren am EM-Auftakttag (24. August) vorgesehen. Die 20-Jährige Hannah Ludwig fährt als Titelverteidigerin in die Bretagne, Miguel Heidemann als letztjähriger deutscher U-23-Titelträger (2020 wurden wegen der Corona-Pandemie noch keine nationalen Zeitfahrtitel vergeben). Ein Start bei den deutschen Meisterschaften auf der Straße ist damit für beide damit nicht möglich. Die DM findet am kommenden Sonntag, einen Tag vor dem EM-Einzelzeitfahren über 25,6 Kilometer, auf dem Sachsenring statt.