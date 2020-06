TV-Serie „Welch’ ein Spiel!“ : Harte Landung in der Südeifel – als Mainz 05 in Speicher strauchelte

Harte Landung in der Südeifel – als Mainz 05 in Speicher strauchelte

Aus dem einstigen Hartplatz ist in Speicher inzwischen ein schmucker Kunstrasenplatz geworden. Klaus Nospes (im Bild oben) spielte in den 1970er Jahren noch auf Asche und war unter anderem beim überraschenden 4:0-Sieg in der Oberliga gegen den FSV Mainz 05 in der Saison 1978/79 mit dabei. Das Foto unten entstand in diesem Spiel nach einem der vier Treffer. Foto: TV/Mirko Blahak

Speicher/Mainz TV-Serie „Welch’ ein Spiel!“: In der Fußball-Saison 1978/79 erwischt der SV Speicher im Oberliga-Heimspiel gegen den favorisierten FSV Mainz 05 einen Sahnetag. Und dann ist da auch noch ein unvergessenes Aufstiegsspiel an Pfingstmontag im Jahr 1973.

Der FSV Mainz 05 ist auf dem besten Wege, zum elften Mal hintereinander den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga zu schaffen. Die Zeiten, in denen die Rheinhessen übers Land tingeln mussten, scheinen weit entfernt.

Doch es gab sie – mit bösen Überraschungen für den FSV. Für eine solche sorgte der SV Speicher aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm in der Saison 1978/79 in der damaligen Amateur-Oberliga Südwest. Für die Eifeler war die Oberliga nach dem Aufstieg ein absoluter Traum, die Mainzer wollten ihr dagegen mit aller Macht nach oben entschwinden.

„Ich hatte grundsätzlich bei Strafstößen ein gutes Näschen und habe auf den Schützen geachtet. Zudem habe ich mich auch manchmal zu früh bewegt, was aber nicht zurückgepfiffen wurde. Viele gegnerische Schützen hatten Angst, gegen mich anzutreten“, erinnert sich Anhuth, der mit 1,72 Metern keinesfalls ein Gardemaß als Keeper hatte. Kein Wunder, dass er mit Gerhard Heinze (1,76 Meter, VfB Stuttgart und MSV Duisburg) ebenfalls keinen körperlich großen Torhüter in der Fußball-Bundesliga zum Vorbild hatte.

Anhuth, der in der Jugend beim FC Bitburg spielte und dann zum SV Speicher ging, war nicht nur an jenem Pfingstmontag ein ,Elfmetertöter’.

Die Basis für die Dramatik am Schluss war gelegt. Anhuths Teamkameraden hatten eine Vorahnung. „Mir wurde auf den Weg gegeben: Heute hältst du drei Elfmeter“, berichtet Anhuth, der nach eigener Aussage fast sogar vier Elfer pariert hätte: „Ich war an einem Schuss mit der Hand dran, das hat aber nicht gereicht.“

Während der regulären Spielzeit hatte Anhuth gedanklich schon ein bisschen die Flinte ins Korn geworfen. Der VfL führte bereits nach sieben Minuten mit 1:0, und ab der 55. Minute musste Speicher nach einer Roten Karte in Unterzahl agieren. Anhuth: „Doch wir spielten wie im Rausch und kamen in der 67. Minute zum Ausgleich.“

Das entscheidende Spiel um die Bezirksliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Rheinlandliga zwischen dem SV Speicher und dem VfL Trier am 11. Juni vor 3000 Zuschauern in Bitburg ging ins Elfmeterschießen. 1:1 stand es nach 90 Minuten und Verlängerung. Zwei Tage zuvor hatten sich beide Teams ebenfalls mit einem 1:1 nach Verlängerung getrennt, weshalb es zum zweiten Aufeinandertreffen kommen musste. Im Elfmeterschießen avancierte SVS-Torwart Günther Anhuth dann zum Helden. Er parierte gleich drei Schüsse vom Punkt. Speicher stieg auf, und auf dem Platz gab es kein Halten mehr. „Erst lag die ganze Mannschaft auf mir drauf, dann wurde ich auf Schultern vom Platz getragen. Der damalige Tag ist mir immer noch in toller Erinnerung“, blickt der heute 70-jährige Malberger zurück.

Fußball-Torhüter brauchen nur einzelne Szenen, um zu Helden oder zu Deppen zu werden. Wie es ist, auf den Thron gehoben zu werden, erlebte Schlussmann Günther Anhuth vom SV Speicher an Pfingstmontag 1973 im wahrsten Sinne des Wortes am ganzen Leib.

Im Trierischen Volksfreund war in der Montagausgabe danach von einem „Speicherer Paukenschlag“ die Rede. Der erste Saisonsieg – und das gegen Mainz. Das Erfolgsrezept des SVS: eine konzentrierte Abwehrleistung und geschickte Konter. Das Fazit im TV-Bericht: „Erfolgreiches Aufbäumen einer Mannschaft also, die sich noch nicht aufgegeben hat und bewies, dass sie nicht unterschätzt werden darf. Das aber hatten offensichtlich die Landeshauptstädter getan, für die es ein böses Erwachen und eine gerechte Niederlage gab.“

Für den SVS damals auf dem Platz stand Klaus Nospes. Ein Allrounder, der nach eigener Auskunft „zu 80 Prozent offensiv, aber auch mal Libero“ gespielt hat. Der gebürtige Preister lief fast ausschließlich für den SVS auf – außer in den Jahren 1971 bis 1973, in denen er in seinem Heimatort kickte. „Mainz hat uns unterschätzt. Zudem haben wir auf einem Hartplatz gespielt. Nach dem 1:0 haben wir Aufwind bekommen. Hätten wir immer so gespielt, hätten wir die Klasse gehalten“, erinnert sich der heute 70-Jährige, der in und um Speicher herum auch wegen des in Familienhand liegenden Reifenhandels bekannt ist.