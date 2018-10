Heimspiel für Andrea mit kurzem Petko-Dance

Petkovic und Görges ziehen ins Viertelfinale des Damen-Tennisturniers von Luxemburg ein. Von Stefan Strohm

Sie ist in Kockelscheuer schon eine alte Bekannte und zählt auch zu den Publikumslieblingen: Andrea Petkovic. Die 31-jährige Darmstädterin schlägt in diesem Jahr schon zum zehnten Mal beim WTA-Turnier in Luxemburg auf – ein kleines Jubiläum für die frühere Top-10-Spielerin, die zuletzt an alte Erfolge anknüpfen konnte. Beim WTA-Turnier in Linz schlug sie in der vergangenen Woche die in Luxemburg topgesetzte Julia Görges sowie mit Tatjana Maria eine weitere deutsche Konkurrentin. Erst im Halbfinale war Endstation.

Im mit 250 000 Dollar dotierten Turnier in Luxemburg bezwang Petkovic zum Auftakt die Belgierin Alison van Uytvanck glatt in zwei Sätzen, ehe sie am Mittwochabend im letzten Spiel des Achtelfinal-Tages auf die an Nummer fünf gesetzte Tschechin Katerina Siniakova traf. Die 1,80 Meter große Petkovic präsentierte sich gegen die Nummer 33 der Weltrangliste sehr konzentriert und fokussiert. Nach 83 Minuten gewann die Deutsche mit 6:2, 6:3 und begeisterte das Publikum in Kockelscheuer mit druckvollen Grundlinienschlägen und platzierten Volleys. Sie setzte entschlossen nach und ging ans Netz, wann immer sich ihr die Chance bot. „Daran habe ich mit meinem Trainer gearbeitet. Mit den jüngsten Erfolgen ist auch mein Selbstvertrauen gewachsen“, sagte Petkovic nach dem Spiel auf einer improvisierten Pressekonferenz Fahrrad fahrend im Spielerinnenbereich.

Die Tschechin Siniakova lag im zweiten Durchgang schnell mit 0:4 in Rückstand, kämpfte sich aber noch einmal auf 3:5 heran. Petkovic nutzte ihren dritten Matchball, ballte die Faust und legte einen kurzen „Petko-Dance“ aufs Kockelscheuer-Parkett. „Ich freue mich immer hier zu spielen. Das ist keine Arbeit, das ist wie ein Heimspiel für mich“, sagte Petkovic. „Zudem bin ich gut in Form. Das hat sich in den letzten Wochen abgezeichnet.“ Im Viertelfinale trifft sie am Donnerstagabend (erneut das letzte Spiel des Tages) auf die Kanadierin Eugenie Bouchard, die im Achtelfinale überraschend klar mit 6:1, 6:0 gegen die Spanierin Carla Suarez Navarro gewann.

„Gegen Bouchard habe ich meistens gewonnen, aber es waren immer enge Spiele. Sie ist top in Form und hat eine der besten Spielerinnen der Welt auseinandergenommen. Da muss ich eine Spitzenleistung zeigen, um weiterzukommen.“

Im Halbfinale könnte es für Petkovic erneut zum rein deutschen Duell gegen Julia Görges kommen, die im Achtelfinale beim 6:1, 6:4 gegen die Russin Anna Blinkova wenig Mühe hatte. Görges trifft im Viertelfinale auf die Kroatin Donna Vekic.

Im ersten Abendspiel traf die an Nummer zwei gesetzte Spanierin Garbine Muguruza am Mittwoch auf die junge Ukrainerin Dayana Yastremska. Die Gewinnerin des WTA-Turniers in Hongkong wird in der Weltrangliste auf Platz 66 geführt und zwang Muguruza mit ihren druckvollen Grundlinienschlägen immer wieder zu Fehlern. So schaffte die Außenseiterin, die in der ersten Runde Vavara Lepchenko (USA) in drei Sätzen knapp besiegt hatte, die Überraschung: Yastremska gewann nach 69 Minuten mit 6:2, 6:3. Sie trifft nun im Viertelfinale auf die Russin Margarit Gasparyan.