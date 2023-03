Handball Heißer Frühling in der Rheinlandliga

Nicht so klar ist die ,Was-wäre-wenn’-Frage beim TV Bitburg. „Dazu kann und will ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen, da mit den Spielern bewusst auch noch nicht gesprochen worden ist. Erst wenn die Abschlusstabelle feststeht, muss geschaut werden, ob alle Beteiligten bereit wären, die größeren Strapazen in der Oberliga auf sich zu nehmen“, sagt Trainer Sigi Garbe, der aus familiären Gründen beim Sieg gegen Kastellaun verhindert war: „Als ich von dem deutlichen Erfolg erfuhr, habe ich als Erstes an unseren Punktverlust beim 25:25 Anfang März in Bad Ems gedacht.“ In der Tat: Hätte der TVB seinerzeit mehr aus seinem guten Start ins Spiel gemacht (4:1-Führung nach fünf Minuten), wäre die Ausgangsposition jetzt (noch) besser. Garbe: „Sollte die HSG Hunsrück jetzt am Wochenende straucheln, haben wir – sofern wir auch alle anderen Partien für uns entscheiden – im direkten Duell mit der HSG keine schlechten Karten.“ In Spiel der Hinrunde hatte der TVB mit 35:26 gegen die HSG gewonnen.