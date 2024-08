Doppelsalto statt Doppelpass Mit 16 Jahren bei Olympia dabei: Früherer Eintracht-Spieler mega-stolz auf Tochter Helen

Trier/Stuttgart/Paris · Helen Kevric, mit 16 Jahren die jüngste Olympionikin im deutschen Team in Paris, hat bei den Turn-Wettkämpfen begeistert. Auch ihr Papa, den viele Fußball-Fans in der Region Trier noch bestens in Erinnerung haben, ist aus dem Häuschen.

05.08.2024 , 15:49 Uhr

Mit seiner Frau Bettina (links) hat Adnan Kevric (rechts) bei den Olympischen Spielen in Paris kräftig mit Tochter Helen (Mitte) mitgefiebert. Foto: Milena Horsmann