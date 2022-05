Fußball : Zwei Elfmeter, zwei Tore, zwei Sieger

ZERF/Hentern Fußball-Rheinlandliga: Nach einem offenen Schlagabtausch trennten sich die Hochwald-SG und der VfB Wissen mit einem leistungsgerechten Unentschieden (1:1). Beide Tore fielen in der ersten Hälfte nach verwandelten Elfmetern. Ralf Weinacht, Zerfs Sportlicher Leiter, ordnet die bisherige Saison ein.

Die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden fanden gut in die Partie und zeigten sich von Beginn an hellwach. Folgerichtig gewannen die Hochwälder die zweiten Bälle und zogen ihr Offensivspiel auf. Allerdings machte Wissen überraschend das erste Tor und ging durch Lukas Becher in Führung (14.), der einen Elfmeter (Peter Irsch wurde aus wenigen Metern angeschossen und Schiedsrichter Johannes Lescher entschied auf Handspiel) halbhoch in die Mitte verwandelte und SGH-Torwart Jan Niklas Koltes keine Abwehrchance ließ.