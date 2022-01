Fußball : Ausgleichstor in der Nachspielzeit macht Hetzerather mächtig sauer

Hetzerath Nach dem inoffiziellen Titel des Herbstmeisters steht jetzt auch fest, dass der SV Hetzerath als Erster in die Winterpause geht. Das war aber für Trainer Michael Urbild und seine Mannen nach dem 2:2 gegen die SG Zell nur ein schwacher Trost. Die Schwarz-Weißen gaben Sekunden vor Schluss den lange Zeit sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand.

Während die Gäste von der Mosel nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Adrian Seide jubelten, als ob sie die Partie beim Spitzenreiter sogar gewonnen hätten, stapften die Akteure der Hausherren enttäuscht vom Platz, einige ließen ihren Frust auch an der Bande des Hartplatzes aus. In der zweiten Minute der Nachspielzeit war es Zells Klaus Fahrenkrog, der nach einem Eckball von Marcel Michalski am höchsten stieg und zum 2:2 einköpfte.

Nicht nur der sehr späte Gegentreffer, sondern auch der Spielverlauf machte die Hetzerather Enttäuschung so groß: Nach einem Beginn ohne große Höhepunkte, in dem wie im gesamten Spiel die fußballerischen Elemente recht kurz kamen und viel mit langen Bällen operiert wurde, zog das Team von Trainer Michael Urbild das Match ab Mitte der ersten Hälfte auf seine Seite. Die bis dahin gut verteidigenden Gäste offenbarten mal eine Lücke - und prompt war Mak Elsen auf Querpass von Nico Schäfer mit einem platzierten Flachschuss zur Stelle und traf (26.). Die Vereinigten aus Zell, Bullay und Alf verloren anschließend ihre Linie etwas - mit frühem Pressing hatte man es zuvor geschafft, den Spitzenreiter in Schach zu halten. Gleich doppelt war SG-Schlussmann Florian Binzen am 2:0 beteiligt (35.). Seinen zu kurz geratenen Abschlag fing Elsen ab, passte auf Nico Schäfer, der vom Keeper der Moselaner von den Beinen geholt wurde. Elsen hämmerte den Ball in die Maschen - sehr zur Freude auch seiner Mutter Gabriele, die am Spielfeldrand wie bei den meisten Partien ihres Sohnes mitfieberte. Zwei harmlose Fernschüsse von Michalski und Dennis Schmidt und die eine oder andere gute Aktion von Even Podceka über links - mehr hatten die von Manuel Bausen gecoachten Zeller im ersten Durchgang offensiv nicht zu bieten.