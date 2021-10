Verletztenliste immer länger : Hiobsbotschaft für Eintracht Trier: Robin Garnier muss operiert werden

Trier Nächster Schock für Fußball-Oberligist Eintracht Trier: Im Spiel gegen den SV Gonsenheim hat sich Robin Garnier eine Fraktur an der Hand zugezogen. Er muss operiert werden und fällt bis auf Weiteres aus.

Als wenn Eintracht Trier nicht schon genug Verletzte hätte: Nach Tim Garnier und Maurice Roth (beide Kreuzbandriss) und Ömer Kahyaoglu (Mittelfußbruch) fällt nun auch noch Robin Garnier vorerst aus. Der 27-jährige Mittelfeldspieler hat sich in der Partie gegen den SV Gonsenheim (1:0) eine sogenannte Rolando-Fraktur zugezogen. Heißt übersetzt: einen Trümmerbruch am ersten Mittelhandknochen. „Es ist in der zweiten Halbzeit passiert. Ich wurde gefoult und bin nach vorne gefallen. Dabei ist mir irgendwie jemand auf die Hand getreten“, berichtete Garnier. Trotz höllischer Schmerzen spielte er durch. Die Diagnose wurde dann später im Krankenhaus gestellt.