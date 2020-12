Radsport : Historische Weltmeisterschaft in der Studentenbude

Traben-Trarbach/Darmstadt Hannah Ludwig und Miguel Heidemann gehören am kommenden Mittwoch (9.12.) zur deutschen Nationalmannschaft bei der ersten eSport-Rad-WM.

Die Studentenbude wird zur WM-Arena. Wenn Miguel Heidemann am kommenden Mittwoch (9. Dezember) bei der eSport-Radsport-Weltmeisterschaft startet, sitzt er auf seinem auf einem Smarttrainer („Rolle“) montierten Fahrrad in seiner Studentenwohnung in Darmstadt. Der aus Hockweiler stammende 22-Jährige vom Team Leopard Pro Cycling zählt zur fünfköpfigen Auswahl der Männer des Bunds Deutscher Radfahrer (BDR) bei der erstmals ausgetragenen WM. „Endlich kommt ein kleines Radrennen ins Haus“, freut sich der Europameister mit der deutschen Mixed-Staffel. U23-Zeitfahr-Europameisterin Hannah Ludwig aus Traben-Trarbach gehört dem sechsköpfigen deutschen Frauen-Team an.