Wer hätte das gedacht! : Historisches zum Super Bowl: Erste NFL-Stars haben Wurzeln an der Mosel

Peter Bonert, im Bild vor der Kapelle in Longuich-Kirsch, hat unter anderem in amerikanischer Fachliteratur über die Verbindung zwischen dem ersten offiziellen Spiel der amerikanischen Profi-Footballliga im Oktober 1920 und der Region Trier recherchiert. Bei den Columbus Panhandles wirkte mit Phil Nesser (Foto unten) ein Spieler mit, dessen Wurzeln in Longuich-Kirsch liegen. Er war einer der Nesser-Brüder, die in der Anfangszeit ihre Spuren in der NFL hinterlassen haben. Foto: TV/Mirko Blahak

Longuich/Mertesdorf Die amerikanische Profi-Footballliga NFL ist in Deutschland in aller Munde, gerade jetzt vor dem Super Bowl am Sonntag. Was kaum einer weiß: Im ersten offiziellen Liga-Spiel 1920 wirkte ein Deutscher mit, dessen Wurzeln in Longuich-Kirsch liegen. Aufwändig recherchiert hat das ein in Mertesdorf im Kreis Trier-Saarburg lebender Football-Fan.