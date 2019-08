Autoslalom : Hoch geschätzt, doch kaum beachtet

Mit Tempo 140 zwischen den engen Pylonengassen hindurch: Autoslalom ist eine Frage von Präzision, Gefühl und Dosierung des Risikos. Im Bild: Mario Merten im BMW 328i. . Foto: TV/Jürgen C. Braun

Bitburg Autoslalom: Welche Fähigkeiten die Artisten mitbringen müssen, wurde bei den Läufen zur Deutschen Meisterschaft auf dem Flugplatz Bitburg deutlich.

Sie betreiben ihren Sport oft nur vor einer kleinen Zuschauerzahl. Vor Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern. Oder vor absoluten Fans, „die sich wirklich dafür interessieren und nachvollziehen können, was wir da machen“. Das sagt Mario Merten. Gemeinsam mit weiteren Piloten des Eifelmotorsportclubs (EMSC) Bitburg war er einer der Top-Fahrer bei den Läufen zur Deutschen Automobil-Slalommeisterschaft auf dem Flugplatz der Bierstadt.

Deutschlands beste Künstler auf vier Rädern in den engen Pylonengassen üben ihren Sport in zwei Serien aus. Da gibt es zum einen die Deutsche Slalommeisterschaft und zum anderen die sogenannte Meisterschaft unter der Obhut des Deutschen Motorsportbunds (DMSB). „Level 1 und Level 2 sind das“, erklärt Merten. In Bitburg wurde „Level 1“, also der höherrangige Wettbewerb um die Deutsche Slalommeisterschaft ausgetragen.

Merten kam früh mit dem Slalomsport in Berührung. Schon mit 15, als er noch keinen Führerschein besaß und nicht am Straßenverkehr teilnehmen durfte, hatte ihn die Begeisterung für diese Form des Automobilsports gepackt.

Der 30-jährige gebürtige Bitburger, der jetzt in Niederöfflingen lebt, betreibt auch Bergrennsport. Beim Autoslalom in Bitburg war er in eine BMW 328i auf der schnurgeraden, mehrere Hundert Meter langen Piste unterwegs.

Slalomsport ist ein (kosten)günstiger Einstieg in den Motorsport. Mitunter betreiben Fahrer den „Hütchentanz“ auch in für den Slalom modifizierten Privat-Autos. Zur Ausrüstung gehören meist Slicks und Regenreifen. Man braucht vor allem ein gutes Gefühl dafür, was man je nach Beschaffenheit des Untergrunds aufziehen muss. „Am zweiten Tag in Bitburg habe ich mich beim Reifenpoker etwas verschätzt. Da geht einem dann zum Schluss der Grip flöten. Und wenn dann das Fahrwerk auch noch nicht so richtig passt, verliert man schnell die entscheidenden Zehntelsekunden“, berichtete Merten.

Der Slalomsport werde oft von Außenstehenden belächelt. Zu Unrecht, sagt der Maschinenbau-Techniker:

„In Motorsportkreisen werden wir von den Konkurrenten aus anderen Serien hoch geschätzt. Slalomfahren ist nicht nur Können, sondern auch Mentalitätsfrage. Das ist eine ständige Gratwanderung an der Grenze dessen, was machbar ist. Wir fliegen mit Tempo 140 durch die engen Gassen, die kaum breiter sind als unser Auto. Räumst du eine Pylone ab, gibt es drei Strafsekunden. Das war’s dann meistens schon.“ Wer im Slalom richtig schnell ist, der bringe auch die Voraussetzungen mit, um ein guter Berg- oder Rallyefahrer zu werden, sagt Merten.

In Bitburg war der BMW-Pilot mit seinen Ergebnissen zufrieden. Er wurde in seiner Klasse Zweiter und Dritter. Mit den Teamkameraden Daniel Dichter, Andreas Wagner und Sven Butterweck gelang der Sieg in der Teamwertung.