Leichtathletik : Hochschul-DM-Dritte Favoritin bei Bengeler Hammerwurf-Premiere

Bengel Auf der neuen Wurfanlage in Bengel im Alftal werden am zweiten Sonntag im Juni (12.6.) die rheinland-pfälzischen Landesmeister im Hammerwurf ermittelt.

(teu) 48-Meter-Werferin Hanna Luxenburger vom LAZ Zweibrücken und Britta Kebschull von der LG Sieg sind die Favoritinnen auf den rheinland-pfälzischen Landesmeistertitel im Hammerwurf, die am Sonntag (12.6., ab 9.30 Uhr, Hauptwettkämpfe ab 12.30 Uhr) auf der neuen Wurfanlage in Bengel im Alftal (Kreis Bernkastel-Wittlich) vergeben werden. Die Hochschul-DM-Dritte Luxenburger als auch die amtierende Rheinlandmeisterin Kebschull haben das vier Kilogramm schwere Wettkampfgerät bereits weiter als 48 Meter geworfen. Bei den Männern läuft es auf einen Zweikampf zwischen Rheinlandmeister Paul Mohr und seinen Sohrener Vereinskameraden Alexander Blem hinaus. Die Hammerwerfer der Region Trier sind in den Altersklassen durch Senioren-Europameister Franz Pauly vom TV Germania Trier (TVG) und Wolfgang Baum von der LG Bernkastel-Wittlich (BW) bei den 55- bis 59-Jährigen sowie durch Edgar Schuberth (LG Vulkaneifel) und Gerhard Thiele (TVG) in der Altersklasse M 70 sowie Nicole Richter (PST Trier/W 45), Maria Johannes (BW/W 60) und Monika Geister (LG Bitburg-Prüm/W 75) chancenreich vertreten.