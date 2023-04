Leichtathletik Alles begann mit Sprüngen über Heuballen

Die Bewegungsausführung im Hochsprung, aber besonders im Hürdenlauf, faszinierten Schumacher, als er mit 14 Jahren die Olympischen Spiele 1960 in Rom im Fernsehen verfolgte. „Weil ich in Konz aufgewachsen bin, diente mir das Mähgut auf den Feldern als Hürden“, erzählt er von den ersten Versuchen über Heuballen und ähnliche Hindernisse. Mit dem Wohnortwechsel nach Trier und zum dortigen Post-Sportverein (PST) ging es es für Schumacher in der Leichtathletik 1962 aber erst so richtig los. „Im April habe ich mich beim PST angemeldet und im Mai habe ich mein erstes 80-Meter-Hürden-Rennen gewonnen“, erzählt er. Etwa eineinhalb Jahrzehnte gehörte Schumacher zur rheinland-pfälzischen Spitze. 1973 lief er mit 14,7 Sekunden über 110 Meter Hürden seine persönliche Bestzeit. Das ist bis heute Rekord für den Leichtathletikbezirk Trier.