Fußball : Lyrische Liebeserklärung an Eintracht Trier

Trier Horst Molitor, seit Jahrzehnten Fan des SVE und zwischenzeitlich Stadionsprecher im Moselstadion, widmet seinem Lieblingsclub vor dem Saisonfinale ganz persönliche Worte.

Während manche Eintracht-Anhänger ihre Liebe zum SVE aktuell neu entdecken, ist der in Schillingen lebende Horst Molitor wahrlich ein Fan in guten und in schlechten Zeiten. Geboren in Trier, wuchs er im Süden der Stadt auf. „Wir waren jedoch mehrmals wöchentlich bei meiner Tante zu Besuch, die in der Max-Brandts-Straße wohnte. Dadurch haben wir immer viel im benachbarten Moselstadion gespielt und der Eintracht beim Training zugeschaut“, erinnert sich der heute 64-Jährige. So entwickelte sich dessen große und sehr lange Beziehung zum SVE. „Ich glaube, mit sechs Jahren sah ich das erste Spiel gegen die TuS aus Neuendorf. Seitdem habe ich einiges erlebt. Ich werde nie vergessen, wie wir mit dem Fahrrad nach Leiwen gefahren sind, um die Eintracht in der damaligen Rheinlandliga zu sehen. Und mit einem riesigen selbstgebastelten Doppelhalter (,Der Aufsteiger heißt Trier‘) habe ich das legendäre 5:4 gegen Wormatia Worms in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga Süd in der Saison 1975/1976 erlebt.“