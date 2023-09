Emotionaler Abend für die HSG Mertesdorf Furioser Auftritt in Gedenken an ,Paddy‘

So was hatte Damian Malmedy noch nie erlebt. Nicht als Spieler, nicht als Trainer, nicht als interessierter Handball-Beobachter. Noch nie hatte er ein Spiel verfolgt, in dem eine Mannschaft in einer Halbzeit kein Torerfolg gelang. Bis zum vergangenen Samstag, als die von ihm gecoachte Frauen-Rheinlandliga-Mannschaft der HSG Mertesdorf/Ruwertal das Kunststück fertigbrachte, in der zweiten Halbzeit kein Tor des Gegners HSG Obere Nahe zuzulassen.