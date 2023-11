Rückzug aus der Handball-Verbandsliga HSG Mertesdorf/Ruwertal: Ein frustrierender Abschied

Gut sechs Jahre ist es gerade mal her. Als Aufsteiger feierte die erste Herren-Mannschaft der HSG Mertesdorf/Ruwertal 2017 die Vizemeisterschaft in der Handball-Rheinlandliga. Es war ein Coup. Nun sind die Perspektiven im Männer-Bereich der HSG erstmal düster. Der Verein hat das Team am 12. November vom Spielbetrieb in der Verbandsliga zurückgezogen. Damit steht die Mannschaft als erster Absteiger in die Landesliga fest. Ein herber Schlag.