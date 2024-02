Wanderer zwischen Handball und Fußball Wittlichs Damen-Trainer Tobias Quary schwärmt von ,Kloppo‘

Schweich/Wittlich · Weil er bereits vor zehn Jahren ins Trainergeschäft reinschnupperte, ist Tobias Quary mit Mitte 20 als Handball-Coach alles andere als ein Novize. Warum der ,Aufsteiger‘ so früh an die Seitenlinie wechselte, was er mit den Oberliga-Damen der HSG Wittlich vorhat – und weshalb er den Liverpool-Trainer so bewundert.

05.02.2024 , 15:41 Uhr

Seit dieser Saison Chef im Kreis: Tobias Quary ist beim Frauenhandball-Oberligisten HSG Wittlich aus der Co-Trainer-Rolle in die erste Reihe hervorgetreten. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

In der Familie Quary aus Schweich spielt der Fußball eine große Rolle. Tobias Quary erlebt das hautnah. Vater Horst hat lange beim TuS Mosella Schweich gespielt, Bruder Christopher ist dort aktuell ebenfalls aktiv, und Cousin Patrick ist derzeit Coach der zweiten Schweicher Mannschaft. Ach ja: Und Onkel Achim Quary gehörte einst zum Zweitliga-Kader von Eintracht Trier.