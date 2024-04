HSG Wittlich „Ergreifend“ – Trainer Thomas Feilen sagt ,Tschüss‘

Das damalige Sport-Jahr hatte einiges zu bieten. Mario Götze schoss die deutsche Herren-Fußball-Nationalmannschaft zum WM-Titel in Brasilien. Der Engländer Lewis Hamilton krönte sich zum zweiten Mal zum Formel-1-Weltmeister – im teaminternen Duell hielt er Nico Rosberg in Schach. Im Männer-Handball gewann der damalige krasse Außenseiter SG Flensburg-Handewitt die Champions League. Es war das Jahr 2014 – in dem auch für Thomas Feilen Einschneidendes begann. Er übernahm das Traineramt bei den Handball-Frauen der HSG Wittlich – und sollte insgesamt zehn Jahre bleiben. Neun Jahre als Chefcoach sowie zuletzt eine Saison als Co-Trainer.