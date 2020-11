3. Handball-Liga der Frauen : HSG Wittlich: Kein Trainingsbetrieb, keine Spiele

WITTLICH/DORTMUND Der DHB sagt bis 15. November alle Drittligaspiele ab. Betroffen ist auch die HSG Wittlich, die im letzten Spiel vor der Zwangspause dem 1. FC Köln ein 21:21-Remis abtrotzte.

„Die zuständigen Gremien werden in der Zwischenzeit in Rücksprache mit den Vereinen die Möglichkeiten der Fortsetzung des Spiel- und Trainingsbetriebs prüfen“, heißt es in der Mitteilung. „Das vorläufige Aussetzen des Spielbetriebs verschafft uns Zeit, die wir benötigen, um die neuen Verordnungen der Länder einschätzen zu können“, sagt der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober.