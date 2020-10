3. Handball-Liga der Frauen : HSG Wittlich startet ins Abenteuer: Ran ans Werk!

Wittlich Los geht’s am Samstag mit einem Heimspiel gegen Leverkusen. Ziel des Aufsteigers ist der Klassenerhalt.

Das Abenteuer 3. Bundesliga kann beginnen: Mit dem Heimspiel am Samstag (18 Uhr) gegen die zweite Mannschaft von Bayer Leverkusen schlagen die Handballerinnen der HSG Wittlich ein neues Kapitel der Vereinsgeschichte auf. Die Vorfreude ist riesig, die Vorbereitung lief trotz Corona-Einschränkungen laut Trainer Thomas Feilen „richtig gut“.

Die drei Neuzugänge aus der näheren und etwas weiteren Umgebung – Alexandra Irmgartz (TV Bassenheim), Meike Frank (HSG Hunsrück) und Anna Bach (HSG Moselweiß) – wurden schnell integriert. Nach der coronabedingt abgebrochenen Saison 2019/20 der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar stieg die HSG erstmals in die 3. Bundesliga auf – als Tabellenführer, der 18 Spiele in Folge bis zum Abbruch ungeschlagen war.

(alle Spiele in der BBS-Halle)

Dass in der 3. Liga ein anderer Wind weht, wissen alle Beteiligten: „Wir haben die Intensität, aber auch die Zahl der Trainingseinheiten erhöht, zudem in vielen Testspielen gegen Drittligamannschaften gespielt, um uns an die neue Umgebung zu gewöhnen“, sagt Feilen.