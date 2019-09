HSG Wittlich : Trainer Staskewitz: Seit an Seit mit Bob Hanning und Florian Kehrmann

Trainer Staskewitz: Seit an Seit mit Bob Hanning und Florian Kehrmann

Frank Staskewitz heute als Trainer (kleines Bild unten) und als Mitglied der A-Jugend-Meistermannschaft von TUSEM Essen 1994 (mit der Trikotnummer 9). Unter anderem mit auf dem Bild: Trainer Bob Hanning (in der Mitte stehend), Florian Kehrmann (Nummer 7) und Torsten Jansen (Nummer 11). Foto: privat

Wittlich Der Coach wurde einst mit prominenten Mitstreitern Deutscher A-Jugend-Meister. Nun trainiert er gleich zwei Mannschaften bei der HSG Wittlich.

TUSEM Essen – dieser Name steht für große Handball-Erfolge: drei Mal Deutscher Meister, drei Mal Pokalsieger, drei Mal Europacup-Sieger – alles mit einer Ausnahme in den 1980er und 1990er Jahren errungen.

„Ich erinnere mich noch gut an die damalige Zeit. In den Finalspielen haben wir uns ganz knapp gegen Magdeburg durchgesetzt. Auswärts siegten wir 17:16, zu Hause spielten wir dann 15:15“, sagt Staskewitz, der seinerzeit vornehmlich im Abwehr-Innenblock zum Zug kam, aber auch mal auf Linksaußen seine Kreise zog.

Bei den Männern war er später in der dritthöchsten Spielklasse aktiv – für die Bundesliga hätte der gebürtige Essener etwas mehr Tempo benötigt. Nach der TUSEM-Zeit spielte er bei Borussia Mönchengladbach sowie für Wermelskirchen und Gladbeck, wo ihn eine schwere Schulterverletzung ausbremste. „Danach habe ich zwar noch mal weitergespielt, mich aber auf meinen Job als Lehrer konzentriert“, berichtet der 43-Jährige, der mit seiner aus Lieser stammenden Frau inzwischen an der Mosel sesshaft geworden ist. An der Integrierten Gesamtschule Salmtal unterrichtet er Sport und Englisch. 2018 übernahm er bei der HSG Wittlich den Trainerposten bei der A-Jugend – im Verein spielen auch Staskewitz’ sechs und acht Jahre alten Söhne. Nun kam der Trainerjob bei den Herren hinzu, nachdem Heinz Hammann seinen Hut genommen hatte. „Es ist schon schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen, aber es klappt“, sagt Staskewitz, der nach den Abgängen der besten Torschützen Kai Lißmann, Timo Löw und Johannes Praeder keine einfache Aufgabe bei den Männern übernommen hat: „Die Herausforderung ist groß, der Saisonstart im Verbandspokal war aber schon mal vielversprechend“, sieht Staskewitz gute Chancen, das angestrebte Ziel – die Qualifikation für die eingleisige Verbandsliga – zu schaffen.