Hupperath : Ein Sieger, aber kein Verlierer

Auf dem Weg zum Klassenverbleib räumten Fabian Müller (links) und seine Morbach/Monzelfelder auch Tobias Welter (rechts) und die SG Minderlittgen aus dem Weg. Am Ende durften sich aber auch die Gastgeber über den Klassenverbleib freuen. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Hupperath Die zweite Mannschaft der Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach hat sich mit dem 2:0-Erfolg in Hupperath den Verbleib in der A-Klasse genauso wie die unterlegene SG Minderlittgen gesichert. Das sorgte auf beiden Seiten für große Freude und Erleichterung.

Es mächtig viel los im Abstiegsduell der noch nicht gesicherten SG Minderlittgen-Hupperath/Bergweiler und dem zuvor noch auf dem vorletzten Platz rangierenden Team der Morbach-Monzelfelder Rheinlandligareserve. Morbach II brauchte einen Sieg, Minderlittgen musste bei einer Niederlage auf die Schrittmacherdienste der SG Buchholz hoffen, die bei einem Sieg die SG Traben-Trarbach in die B-Klasse katapultiert hätte. Am Ende lagen sich die Spieler beider Teams in den Armen, da sie beide den Klassenverbleib geschafft hatten: Traben-Trarbach hatte sein Heimspiel gegen Buchholz mit 0:3 verloren und steigt als Vorletzter ab.

In einer umkämpften, mit jede Menge Intensität und Zweikampfhärte geführten Partie gingen beide Mannschaften mit Schmackes zur Sache. Dabei erwischten die von Thorsten Haubst gecoachten Gäste den besseren Start. Julian Eibes setzte sich gleich gegen drei Gegenspieler durch und traf mit einem Innenpfostenschuss zum 0:1 (5.). Der brandgefährliche, aber oft unglücklich agierende Peter Coen hätte vier Minuten später nachlegen können, doch sein Schlenzer trudelte gegen den Pfosten (9.).

Die Elf von SG-Trainer Tim Pesch fand nur schleppend ins Spiel, doch eine gut getimte Flanke des agilen Christoph Merges verpasste der nach einer halben Stunde mit einer Zerrung verletzt ausscheidende Marc Lieser nur knapp. Nach einem Abstimmungsfehler zwischen SG-Torwart Patrick Lützig und Nikolas Pauli hätte Eibes nachlegen können, doch er ließ das sichere 0:2 aus (17.).

Minderlittgen agierte engagiert, doch der finale Pass blieb zu oft aus. Das Chancenplus blieb auf Seiten der Gäste. Coen und Eibes scheiterten entweder an ihren Nerven oder aber am gut aufgelegten SG-Keeper Lützig. Die bis dato beste Einschussmöglichkeit für die Hausherren ergab sich, als Merges nach einem Freistoß von Timo Eifel per Kopfball den ebenfalls gut reagierenden FV-Torwart Lukas Braun prüfte (43.).

Die Heimelf kam mit noch mehr Tempo und Druck aus der Kabine und bestimmte fortan das Geschehen. Ein Dropkick von Merges landete drei Meter neben dem Pfosten. Auf Morbacher Seite hatten erneut Coen und Eibes mit einer Doppelchance das 2:0 erzielen können (65.). Die Schlüsselszene ereignete sich in der 76. Minute, als Michael Metzen keine 50 Sekunden nach seiner Einwechslung auf der linken Seite einen Sprint anzog, seinen Gegenspieler austanzte und dann vom Sechzehnereck flach ins Netz traf. Im Gegenzug hätte Merges per Kopf fast das 1:2 markiert, Braun aber lenke die Kugel zur Ecke. In der Schlussphase hatten Lukas Hau, Roman Krischel und Nikolas Pauli erneut Chancen zum Anschlusstreffer.

SG-Coach Pesch freute sich trotz der 0:2-Niederlage diebisch über den Klassenverbleib. „Die Einstellung und Mentalität haben gestimmt, man hat in den letzten Spielen gemerkt, dass wir am Limit waren und die vielen Spiele an die Substanz gehen. Diesmal hat das nötige Glück gefehlt, doch wir haben alles reingeworfen und gekämpft bis zum Abwinken.“ Pesch betonte außerdem: „Der große Zusammenhalt in der Mannschaft war der Schlüssel zum abermaligen Klassenerhalt. Ich bin nur glücklich, dass wir ab August in unsere zehnte Saison als A-Ligist gehen können, trotz vieler Höhen und Tiefen.“

Thorsten Haubst von der FV Hunsrückhöhe – der Trainer der Rheinlandligamannschaft ist seit einigen Wochen auch interimsweise für die Zweite (mit-)verantwortlich – konstatierte, dass es „noch mal ein Kraftakt war. Ich kann den Jungs nur ein Kompliment machen, wie sie in den letzten Wochen gekämpft und sich motiviert hat. Sie hat das richtig gut gemacht. Wir sind sehr erleichtert, dass unsere zweite Mannschaft auch nächstes Jahr wieder A-Klasse spielt.“

SG Minderlittgen – FV Morbach / Monzelfeld II 0:2 (0:1)

Minderlittgen: Patrik Lützig - Johannes Stolz, Nikolas Pauli, Roman Krischel, Mario Pauli, Nicolas Kirsch (58. Devin Hoffmann), Marc Lieser (32. Leon Spindler), Timo Eifel (83. Lukas Hau), Tom Welter, Tobias Welter, Christoph Merges

Morbach II: Lukas Braun - Marcel Schultheis, Fabian Müller, Julian Eibes, Jan-Hendrik Ertz (89. Vladut Christian Neculaes), Tobias Prüm, Matthias Haubst (58. Sinan Gnad), Raphael Kropp, Marius Marx, Lucas Barela (84. Fabian Gnad), Peter Coen (77. Michael Metzen)

Schiedsrichter: Christoph Zimmer (Wittlich) - Zuschauer: 120