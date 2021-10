Fußball : Christian Trapp läuft allen davon

Sprintstark und abschlusssicher: Christian Trapp war beim Kantersieg der SG Waxweiler in Idesheim der Mann des Spiels. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Idesheim Kreisliga B II: Angreifer der SG Waxweiler steuert die Hälfte der Treffer zum 8:2-Kantersieg bei der SG Gilzem bei. Warum das Desaster für die Gastgeber nicht so ganz überraschend kam.

Ihm wollte Trainer Tobias Karst nach einigen Wochen im zweiten Glied noch einmal eine Chance geben: Christopher Lichter rückte deshalb bei der SG Gilzem-Eisenach-Meckel/Idesheim zwischen die Pfosten und sollte im B-II-Liga-Duell mit der SG Waxweiler seinen Kasten möglichst sauber halten. Am Ende konnte einem der 24-jährige Torwart leidtun. Kalt erwischt wurde er am Samstagabend beim 2:8 (2:6) gegen offensiv konsequent agierende Gäste, die mit dem Vierfach-Torschützen Christian Trapp einen überragenden Goalgetter in ihren Reihen hatten.