Idesheim : Mit Einsatz und Langholz zum Sieg

Idesheim Fußball-Kreisliga B II: Die SG Gilzem-Eisenach dreht das Spiel gegen anfangs sehr starke Gäste aus Ringhuscheid – auch, weil sich das Team von Trainer Tobias Karst auf einfache Mittel beschränkt.

Als ob er während der 90 spannenden und hartumkämpften Minuten nicht schon gut genug an der Außenlinie anfeuern und coachen musste, hatte Tobias Karst, der Trainer der SG Gilzem-Eisenach, nach dem B-II-Liga-Duell mit der SG Ringhuscheid auch nach dem Abpfiff noch allerhand zu tun: Gleich drei Kisten Bier schleppte er aus dem Vereinsheim in Idesheim: „Für den Fall, dass wir mit beiden Mannschaften heute gewinnen, hatte ich eine kleine Prämie ausgelobt. Schön, dass es geklappt hat. Da gibt man das Bier gerne aus.“ Die zweite Garnitur der Vereinigten aus Gilzem, Eisenach, Meckel, Idesheim und Ittel hatte im D-Liga-Vorspiel die SG Nimstal-Messerich II glatt mit 5:0 besiegt. Viel enger ging es im Vergleich der ersten Garnitur der Hausherren mit der SG Ringhuscheid zu, ehe der 2:1-Erfolg feststand.

Dabei war die Elf von Coach Karst in den ersten 25 Minuten gegen handlungsschnelle, spielfreudige und konzentrierte Gäste noch hoffnungslos unterlegen. Den starken Start krönte die Spielgemeinschaft aus Ringhuscheid, Ammeldingen, Neuerburg und Karlshausen in der achten Minute mit der frühen Führung: Nach einer Ecke scheiterte Patrik Rechin zunächst noch aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Gilzemer Schlussmann Benedikt Sehr, im Nachfassen drückte Martin Schmitz den Ball aber über die Linie. „Obwohl wir so noch nie zusammen gespielt hatten, lief es anfangs wirklich gut“, konstatierte Frank Niesen. Der Ringhuscheider Trainer hatte auf ein halbes Dutzend Stammkräfte verzichten müssen. Dafür wirkten noch mehr junge Spieler mit als sonst: Acht von elf Akteuren aus der Start­elf vom Samstag ist 2000 oder später geboren. Mit dem 18-jährigen Florian Schmitz feierte einer davon sogar sein Debüt in der ersten Mannschaft – und machte seine Sache richtig gut.