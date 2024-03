Sport-Weltenbummler „Val die Wand“: 87-Jähriger sammelt Trophäen wie andere Briefmarken

Eigentlich könnte Valentin Langehegermann für den Zutritt zu seiner Neubau-Wohnung in Igel (Kreis Trier-Saarburg) Eintritt verlangen. Denn seine vier Wände gleichen einem Museum. Im Schlafzimmer, im Wohnzimmer. An den Wänden hängen historische Fotos, Diplome, Auszeichnungen, Medaillen und Pins. Auf den Schränken und Tischen stehen unzählige Pokale. Große und kleine. Schimmernd in Gold, Silber und Messing. Alles Zeugnisse einer jahrzehntelangen Sport-Karriere im Tischtennis und Radsport, die im übrigen keineswegs beendet ist. Und das, obwohl der Luxemburger kürzlich seinen 87. Geburtstag gefeiert hat.