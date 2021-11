Fußball : Bester Angriff trifft auf stärkste Abwehr

Igel/Kordel Der noch ungeschlagene Tabellenführer der Kreisliga A Trier/Saarburg trifft auf den Zweiten: Mehr Spitzenspiel geht nicht, wenn am Sonntag, ab 15 Uhr, die SG Igel-Liersberg und die SG Kordel aufeinandertreffen. Wie sie die Partie angehen, verraten die beiden Trainer im TV-Interview.

. ..über seinen Trainerkollegen: „Patrick ist ein erfahrener Trainer, der als Spieler schon sehr erfolgreich war. Seine fachlichen Qualitäten und die Art, wie er Menschen führt, sind unbestritten. Höherklassige Engagements in Tarforst oder Rosport in der ersten Liga Luxemburgs unterstreichen seine Qualität. Er ist zudem gut vernetzt und steht mit seiner Mannschaft nicht umsonst auf dem ersten Platz.“

...zu den den Stärken und Schwächen des Gegners: „Igel-Liersberg ist in allen Mannschaftsteilen gut besetzt und hat in Dominik Wintersig für meine Begriffe den besten Torwart der Klasse. Obwohl das Prunkstück die Offensive ist, stehen sie hinten stabil. Mit Dennis Thon, Erik May und Lars Wagner bringen sie viel Tempo und Schussstärke mit. Sie üben permanenten Angriffsdruck aus. Schwächen sind schwer auszumachen. Persönlich habe ich noch nie gegen Igel-Liersberg verloren. In den bisherigen vier Spielen gab es unter meiner Regie zwei Siege und auch zwei Unentschieden.“