Fußballverband Rheinland : Saisonfortsetzung: Gespielt wird auch unter 2G

Koblenz/Trier/Bitburg/Wittlich Die Funktionäre haben die Regeln für den Spielbetrieb nach der Winterpause festgelegt. Was künftig gilt – und was nicht mehr geht.

Im regionalen Fußball steht für die ersten Mannschaften in gut vier Wochen die Fortsetzung der Saison 2021/22 auf dem Plan. Mit Blick auf den Start nach der Winterpause haben die spieltechnischen Ausschüsse des Fußballverbands Rheinland (FVR) festgelegt, dass der Spielbetrieb im Altherren-, Herren- und Frauenbereich sowie in der A-Jugend auch unter 2G-Regeln fortgesetzt wird, sofern dies dann aktuelle staatliche Verfügungslage ist.

Spielverlegungen sind ohne Zustimmung des Gegners künftig nicht mehr möglich – diese Ausnahmeregelung galt vom 3. Dezember an lediglich für die wenigen noch im Jahr 2021 ausstehenden Partien. Sofern eine Mannschaft nicht antreten kann, weil ihr nicht genügend vollständig immunisierte Spielerinnen und Spieler zur Verfügung stehen, ist eine Meldung an das zuständige Sportgericht zwingend notwendig.

Der Verband hat ein Formular erstellt, das die beiden Vereine vor jedem Spiel ausfüllen und jeweils dem gegnerischen Verein aushändigen müssen. Das Formular sollte doppelt ausgedruckt mitgeführt werden: eines zur Aushändigung und eines für die eigenen Unterlagen. In diesem Formular bestätigen die beiden am Spiel beteiligten Vereine sich gegenseitig, dass alle am Spiel beteiligten Personen, die das Sportgelände des Heimvereins betreten, die Nachweisvorgaben der rheinland-pfälzischen Corona-Bekämpfungsverordnung erfüllen.