Radsport : Im Zickzack und durch Bombentrichter

Bergweiler Beim Nachwuchs-Mountainbike-Rennen des RSC Stahlross Wittlich in Bergweiler konnten Jungen und Mädchen zum dritten Mal Radrennsport-Atmosphäre schnuppern.

„Das Gelände ist ideal“, sagt Mario Kleiber und blickt über das scheinbare Wirrwarr von Absperrbändern in dem Waldstück beim Sportplatz von Bergweiler. Über viele kleine Hügel, durch uralte Bombentrichter, mit scharfen Links- und Rechtskurven, im Zickzack führt die Strecke des MTB-Kids-Race durch den Wald. Da mit einem Fahrrad durchzukommen, ist eine Herausforderung. Mario Kleiber muss diesmal nicht in die Pedale treten. Der passionierte Mountainbiker sorgt aber dafür, dass sein Sohn Niels gut über den Parcours kommt. Die Vorbereitung und das Material stimmen. Der Elfjährige macht im U-13-Rennen als Drittplatzierter den Dreifacherfolg des RSC Stahlross Wittlich perfekt. Seine ein Jahr älteren Trainingskollegen Silas Bossong (Erster) und Jan Meyer liefern sich an der Spitze bis auf die Zielgerade ein Duell um den Sieg.

Weitgehend zufrieden betrachten der Stahlross-Vorsitzende Herbert Henschel und Kids-Race-Organisationschef Nils Neumann das treiben rund um den sonst verwaist daliegenden Bergweilerer Sportplatz. „In die Jugend muss man investieren. Ihr gehört die Zukunft“, lobt Henschel das Engagement seines erst 23 Jahre alten Veranstaltungsleiters. Dieser hält sich im Hintergrund, bedient die EDV, damit die Siegerehrungen zügig und in würdigem Rahmen durchgeführt werden können. „Wir haben leider nicht so viele Teilnehmer. Kurzfristig ist eine Deutsche Meisterschaft in der Pfalz auf unser Rennwochenende gelegt worden. Da gab es einige Absagen“, erzählt Neumann. Besonders in den ältesten Teilnehmern sind die Felder dünn besetzt. Trotzdem konnte die Vorjahresteilnehmerzahl (63) etwas verbessert werden. 64 Namen stehen am Ende des Tages in der Ergebnisliste.