Regionaler Handball : TV Bitburg: Der Aufstiegs-Traum scheint vorzeitig geplatzt

Bitburg In der Oberliga-Relegation verliert der TV Bitburg auch sein zweites Spiel.

Der Traum des TV Bitburg vom Aufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar dürfte nach der klaren 24:35 (13:16)-Heimspielniederlage gegen den favorisierten TuS Kaiserslautern-Dansenberg II geplatzt sein. Phasenweise konnten sich die 250 Zuschauer in der Realschule in Bitburg nicht des Eindrucks erwehren, dass nur Teile der Mannschaft den Aufstieg wirklich wollten. Zudem warf die Tatsache, dass Leistungsträger in der Halbzeitpause in der Halle blieben und nicht der Kabinenansprache des TV-Coaches Sven Lauer folgten, Fragen auf.