Stock-Car : Rennen in Krautscheid: Blechschäden erwünscht

Rennen in Krautscheid: Blechschäden erwünscht

Bei Stock-Car-Rennen geht es auf der Strecke hoch her. Kollisionen und Überschläge sind an der Tagesordnung. Foto: JerryR Photography

Krautscheid Erstmals seit 46 Jahren wird in Krautscheid wieder ein Lauf zur luxemburgischen Stock-Car-Meisterschaft ausgetragen.

Im sogenannten „Laachental“ in Krautscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) findet an diesem Sonntag der vierte und damit vorletzte Meisterschaftslauf zur Luxemburger Stock-Car-Meisterschaft statt.

Damit kommt es nach vielen Jahren zu einem Comeback. Der bis dato letzte Lauf zur luxemburgischen Meisterschaft auf der Strecke in der Eifel wurde im Jahr 1973 ausgetragen. Pünktlich zum 50-jährigen Bestehen der luxemburgischen Stock-Car-Vereinigung und des Krautscheider Stock-Car-Vereins kommt es nun zur Rückkehr.

Auf dem Programm stehen vier Rennkategorien. Beim Stock-Car sind Kollisionen, Blechschäden, Rad-an-Rad-Duelle und Überschläge an der Tagesordnung.

Der gastgebende Stock-Car-Club Krautscheid liegt vor allem in der Klasse 2 (bis 2000ccm) aussichtsreich im Rennen – sowohl in der Teamwertung (Rang zwei) als auch in der Einzelkonkurrenz, die Christian Denzer anführt.