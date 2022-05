Gelebtes Europa im Ruderboot : In Trier geht ein Europäisches Schulruderzentrum an den Start

Wasser marsch: Bei der Taufe des Vierer-Boots „Europa“ sind Tom Nober (Lycee Junglinster), Bärbel Bruchseifer (FWG Trier), Martin Wedel (Europäische Schule), Peter Epp (ADD Trier), Timo Breitbach (AVG Trier), Carsten Stiller (HGT), Mario Zeck (AMG Trier), Andreas Schreiner (Gymnasium Saarburg) und Matthias Woitok (Vorsitzender RV Treviris Trier) im Einsatz (von links). Mit dem Europäischen Schulruderzentrum sollen talentierte Schüler fürs Rudern entdeckt und gefördert sowie der europäische Gedanke gestärkt werden. Foto: TV/Mirko Blahak

Trier Das grenzüberschreitende Projekt ist an den RV Treviris angedockt. Was es damit auf sich hat – und wie es mit dem millionenschweren Neubau eines Trainingszentrums weitergeht, nachdem die Finanzierung auf der Kippe gestanden hatte.

Was lange währt, soll nun endlich gut werden. Nachdem zuletzt die Finanzierung des geplanten neuen Trainingszentrums des RV Treviris Trier an der Luxemburger Straße aufgrund des Auslaufens eines Förderprogramms der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) auf der Kippe stand, gibt’s nun gute Nachrichten. Das Projekt, das einen mehrstöckigen Neubau mit Boots-Lagerhalle, Fitness-Areal, Aufenthalts- und Schlafräumen sowie zehn Wohnungen, die der RVT vermieten will, vorsieht, wurde nach Vereinsangaben nun in einem KfW-Nachfolgeprogramm mit einer beträchtlichen Förderung bedacht (siehe Hintergrund).

So kann’s endlich mit dem Abriss des in die Jahre gekommenen und zum Teil baufälligen bisherigen Domizils losgehen. Ab dem 20. Juni sollen die Bagger rollen. Nach dem Abriss muss laut RVT der Kampfmittelräumdienst anrücken, um Kriegs-Altlasten zu entfernen. Danach nehmen erstmal Archäologen das Areal für die Suche nach römischen Spuren in Beschlag. Während der späteren Bauphase schlägt der RVT unter anderem in zwei Zelten ein Provisorium auf.

Hintergrund Das Trainingszentrum des RVT im Überblick Als einer von drei Ruder-Landesstützpunkten in Rheinland-Pfalz ist der RV Treviris Trier Anlaufstelle für Top-Talente zwischen Treis-Karden und Saarburg. Der 5,4 Millionen Euro teure Neubau des Leistungszentrums auf dem Gelände des bisherigen Domizils an der Luxemburger Straße inklusive mehrerer Miet-Wohnungen umfasst eine Gesamtnutzfläche von rund 2000 Quadratmetern. Laut Architekt Michael Feisthauer (cfw architekten PartGmbB) entfallen davon rund 1400 Quadratmeter als Nettoraumfläche für den Vereinsbereich. Von der Stadt Trier gibt’s eine Förderung von 170.000 Euro, vom Land Rheinland-Pfalz gar die stolze Summe von rund einer Million Euro. Nun ist nach RVT-Auskunft auch eine Förderung über ein Programm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) in Höhe von ebenfalls knapp einer Million Euro in trockenen Tüchern. Im Erdgeschoss werden erheblich mehr Bootsliegeplätze als bisher ermöglicht. Im ersten Obergeschoss werden Umkleiden, Duschen, Betreuungs- und Funktions-Räume untergebracht. Das zweite Obergeschoss beherbergt Schlafplätze und weitere Aufenthaltsräume. Zur Mosel hin erstreckt sich dank einer Galerie über zwei Stockwerke hinweg der neue Fitness- und Krafttrainings-Bereich. Für die Miet-Wohnungen ist eine Gesamt-Nutzfläche von 674 Quadratmetern vorgesehen. An der Luxemburger Straße entstehen insgesamt zehn Zwei-Raum-Wohnungen (Größe: bis 70 Quadratmeter), die der RVT vermieten möchte. ⇥(bl)

Neben der Infrastruktur gilt es für den Ruderverein, in die Nachwuchsgewinnung zu investieren. „Rudern ist ein technisch anspruchsvoller Sport und teuer. In der Spitze erfordert er zudem eine große Disziplin und mentale Härte“, sagt Matthias Woitok, Vorsitzender des RVT. Er gibt die Marschrichtung vor: „Wir wollen und müssen die Jugendarbeit präziser als bislang machen.“

Ein Mosaikstein dabei: die Jugend dort abzuholen, wo sie ist – in den Schulen. Helfen soll dabei das nun aus der Taufe gehobene Europäische Schulruderzentrum (ESRZ), das an den RVT angedockt wird. Woitok: „Es ist ein wichtiger Schritt, Partner mit ins Boot zu nehmen.“

Ideengeber und Initiator des ESRZ ist Christian Sirsch, Lehrer an der Europäischen Schule in Luxemburg und RVT-Mitglied. Es ist dessen zweiter Schritt in diesem Bereich: „2015 hatte ich als Lehrer am Gymnasium in Saarburg begonnen, im Rudern Schule und Verein zusammenzubringen. Wir waren sportlich erfolgreich und zum Beispiel mit zwei Achtern beim Bundesfinale des Wettbewerbs ,Jugend trainiert für Olympia‘ – und das mit relativ bescheidenen Mitteln.“

Nachdem Sirsch zwischenzeitlich die Schule gewechselt hat, wurde nun die Idee geboren, ein grenzüberschreitendes Ruder-Projekt an den Start zu bringen. Mit dabei sind die Trierer Gymnasien, das Gymnasium Saarburg sowie aus Luxemburg das Lycée Junglinster und die Europäische Schule.

„Zuerst versuchen wir, die Kinder mal aufs Wasser zu bringen, sodass sie ein Gefühl bekommen, ob ihnen der Sport Spaß macht“, berichtet Sirsch. Bei weiterem Interesse schließt sich spezifisches Training an. Ziel ist, dass sich Schulboote für den Landeswettbewerb ,Jugend trainiert für Olympia‘ qualifizieren – und dort auch gewinnen.

Von der Sparkasse Trier gibt’s für das ESRZ eine Anschubfinanzierung in Höhe von 10.000 Euro. Peter Späth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Trier, zeigt sich beeindruckt von der Motivation und Tatkraft, die die Verantwortlichen an den Tag legen.