Ihr Sohn spielte in der Weltspitze mit Boris Becker 75 Jahre im Tennisclub Trier! Was die Ausnahmesportlerin Ingrid Jelen zu erzählen hat

Sie ist ein Vorbild in Sachen Leidenschaft und Engagement. Ingrid Jelen ist seit 75 Jahren Mitglied im Tennisclub (TC) Trier. Dafür wurde sie bei der Jahreshauptversammlung im November ausgezeichnet. Seitdem ist sie das erste und bisher einzige Ehrenmitglied des Vereins. Was sie in den 75 Jahren erlebt hat, lässt sich unmöglich alles im Rahmen eines Zeitungsartikels erzählen. Trotzdem kann Jelen sich noch gut erinnern, wie damals alles angefangen hat.