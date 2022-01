Nach seiner aufreibenden Rallye Dakar : Interview mit Dennis Zenz aus Klausen: „Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll“

Für Blicke auf die Besonderheiten der Natur blieb dem Klausener Dennis Zenz (Bild unten) während der Rallye Dakar keine Zeit. Foto: Redbull Pool Content pool

Klausen/Jeddah Der Co-Pilot aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich lässt seinen Emotionen freien Lauf. Und er erklärt, warum er in der Wüste eher fror als schwitzte.

Innerhalb von knapp zwei Wochen hat Rallye-Beifahrer Dennis Zenz aus Klausen (Kreis Bernkastel-Wittlich) die Unberechenbarkeit des Motorsports in seiner extremsten Form erfahren. Bei der Rallye Dakar stand für ihn und seinen Piloten Seth Quientero nach knapp 8000 Kilometern quer durch die saudi-arabische Wüste ein Rekordergebnis an Tagessiegen zu Buche. Dennoch verpasste das Duo zum zweiten Mal in Folge den Klassensieg. Im Gespräch mit TV-Mitarbeiter Jürgen C. Braun lässt Zenz die Rallye Revue passieren.

Was überwiegt bei Ihnen nach dieser Rallye mit elf Siegen bei den Tageswertungen, aber auch einem fast schon tragisch zustande gekommenen Verlust des Gesamtsiegs bei den leichten Prototypen: der Stolz über die Leistung von Ihnen und Ihrem Piloten Seth Quientero oder der Frust über die 17 Stunden Zeitverlust auf Etappe zwei, die den Gesamtsieg gekostet haben?

Zenz: Um ehrlich zu sein weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Die Leistung, die wir gezeigt haben, war großartig und bei weitem besser, als wir es uns hätten je erdenken können. Auf der anderen Seite ist die Enttäuschung aber auch groß, aufgrund des technischen Defekts an Tag zwei, der uns leider alle Chancen auf den möglichen Gesamtsieg geraubt hat. Glücklicherweise konnten wir mit unseren Etappensiegen in der Weltmeisterschaft Boden gut machen und sind noch immer in guter Position. Daher fällt das Fazit eher positiv aus.

Was haben Sie gedacht und empfunden, als Sie schon so früh zur Kenntnis nehmen mussten, dass der Gesamtsieg in Ihrer Klasse nicht mehr möglich sein würde. Was macht man, wenn man dann stundenlang in der Wüste rumsteht?

Zenz: Als wir registriert hatten, was passiert war und welche Folgen das für uns haben würde, gab es erst einmal nur völlige Leere. Man versucht halt, irgendwie weiterzukommen, zu reparieren und das Ziel noch zu erreichen. Letztendlich haben uns nur 30 Kilometer zur Sensation gefehlt. Das sind bei solchen Entfernungen, die wir Tag für Tag zurücklegen mussten, im Vergleich zu einer normalen Rallye ein paar Meter. Aber leiden waren die Dünen zu hoch, als dass wir mit unserem heckgetriebenen Buggy hätten durchfahren können.

Wie muss man sich bei der Wüstenrallye den Tagesablauf vorstellen?

Zenz: Immer um 20 Uhr des Vorabends einer Wertungsprüfung findet ein sogenanntes Briefing statt. Dann gehen wir den Streckenverlauf und die Topografie durch. Morgens geht es zwischen 7 und 9 Uhr zum Start. Die Prüfungen über manchmal ein paar Hundert Kilometer dauern zwischen vier und sechs Stunden. Anschließend wird geduscht. Es folgen ein Briefing mit den Ingenieuren und ein Besuch beim Physiotherapeuten. Dann gibt‘s Essen und ein Briefing für die nächste Etappe, ehe es ins Bett geht. Das ganze zwölf Tage lang – mit einem Tag Pause dazwischen.

Wie schwierig ist es, bei solch extremer Hitze in den Rennanzügen bei höchster Geschwindigkeit voll konzentriert navigieren zu müssen?

Zenz: Das ist für jemand, der nicht vor Ort dabei sein kann, schwer zu verstehen: Aber eigentlich haben wir mehr gefroren als geschwitzt. An den ersten zehn Tagen war es sehr kalt und es regnete oft. Dabei die Konzentration hochzuhalten, ist kein Problem. Wir sind beide körperlich topfit, hatten eine super Vorbereitung mit täglich zwischen zwei bis vier Stunden Sport. Das ist aber auch die Grundvoraussetzung, um eine Dakar durchstehen zu können.

Bekommt man auf diesen ultralangen Etappen eigentlich etwas von der Einsamkeit und den gewaltigen Natur-Phänomenen mit?

Zenz: Von der Natur bekommen wir leider überhaupt nichts mit. Wir sind so fokussiert auf die Navigation, unsere Geräte und die anspruchsvolle Strecke, sodass leider überhaupt keine Zeit bleibt, links und rechts zu schauen. Das ist in der Tat sehr schade.

Wie viel Schlaf bekommt man denn bei so einer Rallye? Und wie muss man sich das Leben im Biwak vorstellen?

Zenz: In der Regel haben wir zwar zwischen sechs und acht Stunden Schlaf, der aber sehr unruhig ist. Wir campen ja mitten im Biwak und haben natürlich ständig die Geräusche der Mechaniker um uns herum. Das ist aber okay, weil wir ja auch ein gutes Auto für den nächsten Tag benötigen. Schlaf ist generell kein Problem, es sei denn, man hat ein technisches Malheur und verbringt Stunden hinter dem LKW. Von Tag zwei auf drei hatten wir insgesamt keine drei Stunden Schlaf. Dann werden die Tage schon lange.

Auch andere Teams sind bei dieser Rallye auf Quientero und Sie aufmerksam geworden. War die gezeigte Leistung für Sie eine Art Türöffner für höherrangige Aufgaben?

Zenz: Reaktionen von außerhalb bekommt man nicht viel mit. Aber ich hoffe, dass wir auf uns aufmerksam machen konnten. Das ist das gemeinsame Ziel von Seth und mir, aber auch des Redbull Offroad Junior Teams. Unser Plan ist definitiv, in ein konkurrenzfähigeres sogenanntes T1-Fahrzeug aufzusteigen, um dann um den Gesamtsieg mitfahren zu können. Ob und wann das passiert, darüber entscheidet oft auch ein bisschen Glück. Aber wir sind in guten Händen und freuen uns auf alles was kommt.

Wo sehen Sie mit jetzt 31 Jahren Ihre persönliche Zukunft? Mehr im Marathonsport oder in der Deutschen Rallyemeisterschaft? Vielleicht auch einmal in der Rallye-Weltmeisterschaft?

Zenz: Ich würde gerne beides verfolgen. Aufgrund der Möglichkeiten im Nachwuchs-Programm von Red-Bull im Offroad Sport sieht es dort aktuell natürlich hoffnungsvoll aus. Aber auch die Rallye-WM bedeutet tollen Sport, und wir hoffen natürlich ganz bald auf einen schnellen deutschen Nachwuchsmann. Alles andere ergibt die Zukunft.

Mit Ihnen und Alexander Rath, der in diesem Jahr gemeinsam mit Marijan Griebel zum zweiten Mal Deutscher Rallyemeister geworden ist, gibt‘s in der Region Trier gleich zwei Top-Leute dieses Genres. Wie ist Ihr Verhältnis zueinander?

Zenz: Alex ist ein absolut super Typ und ein Ass in seinem Sport. Ich respektiere ihn sehr und hoffe, dass er weiterhin mit Leidenschaft bei unserem Sport bleibt. Unsere Wege haben sich in der Vergangenheit oft gekreuzt, und ich hoffe, das bleibt so.

Wo sehen Sie die Zukunft des Motorsports? Ist der Motorsport mit Verbrennungsmotoren ein Auslaufmodell?

Zenz: Ich denke, dass Verbrennungsmotoren mit alternativen Kraftstoffen eine Zukunft haben können. Auch die Brennstoffzelle wird sicher ein Thema werden.