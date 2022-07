Interview Henry Maske​: Sir Henry, die Mosel und ein Herz für Kinder​

Info

Geboren am 6. Januar 1964 im brandenburgischen Treuenbrietzen, startete Henry Maske seine Karriere in Jüterbog, wo er als Sechsjähriger sein erstes Boxtraining besuchte. Seine Karriere begann er als Amateursportler in der damaligen DDR, wo der Grundstein für seine späteren Erfolge gelegt wurde. In den 1980er Jahren gewann er fünfmal die DDR-Meisterschaft. 1988 wurde er Olympiasieger, 1989 Amateur-Weltmeister.

Nach der Wende wechselte Maske ins Profi-Lager. Am 20. März 1993 wurde er Weltmeister im Halbschwergewicht durch einen Punktsieg gegen Charles Williams. Diesen Titel verteidigte er in den darauffolgenden Jahren bis 1996 insgesamt zehnmal. In 30 von insgesamt 31 Profi-Kämpfen blieb er Sieger. Seinen letzten Kampf gegen Virgil Hill am 23. November 1996 verlor er nach Punkten.

Nach mehr als zehnjähriger Pause vom Boxsport stieg Maske dann doch noch einmal in den Ring, um eine offene Rechnung zu begleichen. Im März 2007 besiegt er Hill, seinerzeit amtierender WBA-Weltmeister im Cruisergewicht, in einem Comeback-Fight vor 12.500 Zuschauern in der ausverkauften Münchener Olympiahalle klar nach Punkten und beendete damit endgültig seine sportliche Laufbahn.

Bei seinem Talk-Auftritt an diesem Freitag in Klausen erhält Maske statt einer Gage eine Spende für seine Stiftung, in der er benachteiligten Kindern in seinem Feriendorf eine Woche Urlaub beschert. Auf diese Weise können 40 benachteiligte Kinder aus der Region noch im Sommer dieses Jahres Urlaub im Feriendorf machen.

Im Anschluss an den Vortrag wird Wallfahrtsrektor Pater Albert Seul OP die ,Schlagfertigkeit‘ des Boxers im gemeinsamen Gespräch testen. Karten sind über Ticket Regional verfügbar.⇥(red)