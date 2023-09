Interview: Moritz Krimmer „Mister Zuverlässig“ – Das ist der Neue bei den Trierer Gladiators

Erste Eindrücke haben wir in den Testspielen schon erleben dürfen. Die bisherigen Spiele waren aus meiner Sicht ganz o.k. Dass noch nicht alles funktioniert, sollte klar sein. Auch gegen Tübingen waren wir gar nicht so schlecht, wie das recht deutliche Ergebnis es vermuten lässt. Das blöde zweite Viertel hat uns letztlich ein besseres Ergebnis gekostet. Das können wir uns in den Saisonspielen nicht erlauben, wenn wir in der oberen Region der Tabelle mitspielen möchten. Testspiele sind wichtig, das ist keine Frage. Entscheidend wird aber sein, wie wir in die Saison starten. Am 1. Oktober gilt es. Ehrlich gesagt, müssen wir die beiden ersten Spiele gegen Düsseldorf und Vechta erfolgreich gestalten, wenn wir unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden sollen. Ich habe schon viel vom Trierer Publikum gehört und auch von der Euphorie erfahren, die die Verpflichtung von Don Beck als Headcoach entfacht hat. Schon beim Testspiel in der alten Halle herrschte eine gute Stimmung bei 350 Zuschauern. Dann sollte doch in der Arena bei hoffentlich mehr als 2000 Fans die Halle beben. Ich freue mich riesig auf unser erstes Spiel dort.