Cannabis und Sport Macht Kiffen leistungsfähiger?

Köln/Trier · Welche Folgen hat die Cannabis-Teillegalisierung für den Breitensport? Kann sich der Konsum positiv auf den Trainingserfolg auswirken? Patrick Diel, Professor am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule in Köln, trifft dazu im TV-Gespräch klare Aussagen.

03.05.2024 , 16:39 Uhr

Cannabis und Sport – passt das zusammen? Seit der Teillegalisierung wird viel über Sinn und Unsinn diskutiert. Der Sportmediziner Professor Patrick Diel ordnet im TV-Interview verschiedene Gesichtspunkte des breiten Themenfelds ein. Foto: Getty Images/IrenaV