Handball : Hunsrückerinnen wollen in 3. Handball-Liga

Irmenach Aufstiegsspiele für letztes Juni-Wochenende geplant – Trainer Ibach startet mit seinem Team in die Vorbereitung.

Nachdem der Deutsche Handballbund die Aufstiegsspiele zur 3. Liga der Frauen Ende der vergangenen Woche als „Profisport“ eingestuft hat und damit von einem Mannschaftssportverbot (wie bei den Amateuren) ausgeklammert ist, sollen die Partien nun Ende Juni, zwei Wochen nach der ursprünglichen Ansetzung, durchgeführt werden. Voraussetzung ist, dass den Sportverbänden oder Ligaverantwortlichen ein Hygienekonzept vorliegt. Demnach müssen unter anderem alle Mannschaftsmitglieder im Abschlusstraining und vor dem Eintritt in die Halle von medizinischem Personal im Schnellverfahren getestet sein. Der Nachweis muss den Schiedsrichtern vorgelegt werden und auf dem Spielberichtsbogen eingetragen werden. Auch die Schiedsrichter müssen vor dem Eintritt in die Halle vom Heimverein getestet werden.

In einem dichtgestaffelten Programm soll sich vom 25. bis 27. Juni klären, welche Mannschaft aus der RPS-Oberliga aufsteigt. So kommt es zunächst am Freitag, 25. Juni, zum Aufeinandertreffen der HSG Hunsrück und der FSG Arzheim/Moselweiß. Einen Tag später muss das Team aus Irmenach, Kleinich, Horbruch, Gösenroth und Laufersweiler mit Trainer Nils Ibach sein Auswärtsspiel in Friesenheim bestreiten, ehe zum Abschluss das Duell zwischen der FSG Arzheim/Moselweiß und der TSG Friesenheim steigt. Finaler Meldeschluss beim Deutschen Handballbund für die 3. Liga ist am 28. Juni.