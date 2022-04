Fußball : Hanna Müller und ihr Traumtor

Speyer B-Juniorinnen-Bundesliga: Trotz einiger Schwierigkeiten knöpften Issels Fuß­ballerinnen dem Tabellenzweiten FC Speyer einen Zähler ab.

Stefan Zimmer, der Trainer des TuS Issel, musste coronabedingt erneut auf drei Spielerinnen verzichten. Zudem war die Vorbereitung aufgrund einiger Ausfälle im Training alles andere als optimal. Durch taktische Disziplin hielten die Gäste den FC Speyer am Samstag jedoch von Beginn an vom eigenen Tor fern. „Wir haben die Räume schön eng gemacht und versucht, durch schnelle Kombinationen zu Kontern zu kommen“, berichtete Zimmer nach der B-Juniorinnen-Bundesliga-Partie in der pfälzischen Domstadt, an deren Ende ein 1:1-Unentschieden stand.