Fußball : Issels Trainer Zimmer wittert Betrug

Köln Einen bitteren Nachmittag verlebten die B-Jugend-Bundesliga-­Fußballer­innen des TuS Issel im Gastspiel beim 1. FC Köln.Bei der 0:1-Niederlage der Moselanerinnen geriet der Schiedsrichter in den Mittelpunkt der Kritik.

Die Heimelf war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und hatte ein Plus an Ballbesitz. Gegen die körperlich robuste FC-Abwehr war für den TuS spielerisch kaum ein Durchkommen, so dass es die Moselanerinnen überwiegend mit langen Bällen über die Kölner Hintermannschaft sowie schnellen Umschaltmomenten probierten.