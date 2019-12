Jahresrückblick: Rollstuhlbasketball : Dolphins Trier in erweiterter Spitze

Trier Bis ins Playoff-Halbfinale der Rollstuhlbasketball-Bundesliga und ins Pokal-Final-Four dringen die Doneck Dolphins Trier in der 2018/19er Saison vor und unterstreichen einmal mehr, dass sie zur erweiterten deutsche Spitze gehören.

In der aktuellen Spielzeit liegen die Trierer erneut gut im Rennen, was eine abermalige Teilnahme an den Playoffs angeht. Zwischendurch fehlte mal Diana Dadzite – und das aus gutem Grund: Die Lettin hatte Mitte November ihre Medaillensammlung erweitert: Bei den Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Dubai gewann das Multitalent Bronze im Diskuswerfen. Zuvor hatte sie bereits WM-Gold im Speerwerfen geholt.