Wintersport : Der Exot auf zwei Brettern will’s wissen

Manderscheid/Oberstdorf Skilangläufer Jan Stölben aus Manderscheid musste bei seinem Weltcup-Debüt in Dresden zwar Lehrgeld bezahlen, aber als Mitglied des zweithöchsten Nationalkaders darf der 20-Jährige zumindest ein bisschen mit den Olympischen Spielen – spätestens denen im Jahr 2026 – liebäugeln.

Was schon impliziert, dass er auf weitere Starts hofft. Dabei ist der in Manderscheid aufgewachsene Stölben beim Weltcup in Dresden und in der Nationalmannschaft in gewisser Weise ein Exot. Nicht nur, weil die Eifel für ein kontinuierliches Skilanglauf-Training zu schneearm ist und die Teamkollegen eher aus den südlichen und östlichen Bundesländern kommen. In der Jugend hatte Stölben nie zu einem der nationalen Nachwuchskader gehört. „Bis vor zwei Jahren war ich in keinem Kader und hatte noch keinen internationalen Start“, verdeutlicht Stölben seinen steilen Aufstieg. Nachdem er als Schlussläufer der deutschen Sprintstaffel bei den U-20-Weltmeisterschaften im Februar das deutsche Team auf den fünften Platz führte und dem zehnten Platz im Einzelrennen erzielte, erhielt Stölben einen Platz im Perspektivkader des Deutschen Ski-Verbands (DSV), eine Stufe unter dem Olympiakader (zusammengenommen zehn Kaderplätze). Nicht nur wegen des bestandenen Abiturs am Sportgymnasium Winterberg im Sauerland, an das der ehemalige Schüler des Dauner Geschwister-Scholl-Gymnasiums 2017 wechselte, hat sich für Stölben damit seit dem Sommer alles verändert. Er lehnte ein Stipendium an einem US-College in Michigan ab und trainiert stattdessen am Bundesstützpunkt in Oberstdorf. Zudem bekam er eine Stelle in der Sportfördergruppe der Bundeswehr und ist nun Sportsoldat.