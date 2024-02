22-Jähriger im Gespräch Warum der Manderscheider Jan Stölben bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft zu Schere griff

Jan Stölben beklagt sich nicht, aber der Skilangläufer aus Manderscheid erklärt, weshalb seine Platzierungskurve bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften der U-23-Junioren zum Ende der Titelkämpfe absackte. Nachdem er die WM im slowenischen Planica am Dienstag vergangener Woche mit Platz sieben im Sprint gut begann, erreichte der 22-Jährige zwei Tage später als 26. im Massenstartrennen über 20 Kilometer wieder beste Platzierung der vier deutschen U-23-Junioren. Doch im Zehn-Kilometer-Einzelstartrennen in der klassischen Technik war er am Samstag als 30. langsamster DSV-Vertreter. Die Konsequenz: Für die Mixed-Staffel über viermal fünf Kilometer wurde Stölben nicht berücksichtigt. Das deutsche Quartett belegte am Ende den vierten Platz.