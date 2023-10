Skilanglauf Jan Stölben verteidigt erfolgreich DM-Titel

Die Voraussetzungen für die Wiederholung des erfolgreichsten Winters 2022/23 hat Jan Stölben geschaffen! Bei den Deutschen Skilanglauf-Meisterschaften im Sprint verteidigte der Manderscheider erfolgreich seinen vor einem Jahr gewonnen Titel. Ungewöhnlich: Im Prolog in der Skihalle in Oberhof belegte Stölben nur den vierten Platz, konnmte sich in den folgenden Ausscheidungsrennen und im Finale aber jeweils durchsetzen. „Ich war in diesem Jahr nicht so viel in der Skihalle, wie 2022. Deshalb war es anfangs technisch ein bisschen ein Problem richtig gut auf dem Ski zu stehen“, erklärt der 22-Jährige vom Eifelskiklub SLV Ernstberg den Grund. Wie im Vorjahr als Deutscher Meister in Sprint in den Winter zu starten, macht Stölben optimistisch. Mehr noch: „Taktisch und technisch habe ich es besser gemacht. Das war das Positivste vom Wochenende.“ Im vergangenen Winters fehlte Stölben noch die taktische Erfahrung, um sein seine Leistungsfähigkeit in vordere Weltcup-Platzierungen umzumünzen.