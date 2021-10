Ausbildungshonorierung für Jan Thielmann : SV Föhren und Eintracht Trier bekommen Geld von der DFL

Föhren/Trier Mit stattlichen Summen wird die fußballerische Ausbildung des jetzigen Bundesliga-Spielers honoriert.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) vergütet erneut Amateurvereine für die Ausbildung von Profis. Wie der Ligaverband vermeldet, werden aktuell 107 Clubs unterhalb der 3. Liga belohnt. Die DFL schüttet mehr als 1,7 Millionen Euro für die Debüts von 61 Profis als Lizenzspieler in der Bundesliga und zweiten Liga in der vergangenen Saison aus.

Von der Ausbildungshonorierung profitieren Vereine, die spätere Lizenzspieler zwischen deren sechsten und 21. Geburtstag ausgebildet haben. Für die Ausbildung eines Spielers zwischen der Saison seines sechsten bis zur Saison seines elften Geburtstags erhalten die Vereine je 4200 Euro für eine gesamte Spielzeit. Für die Ausbildung in der Saison seines zwölften bis zur Saison seines 21. Geburtstags erhalten die Clubs je 5400 Euro pro Spielzeit. Dieses von der Deutschen Fußball Liga (DFL) überarbeitete Honorierungssystem wurde erstmals in der Saison 2017/18 angewendet – zuvor waren nur die fünf zurückliegenden Jahre ab Wirksamkeit des ersten Lizenzspielervertrages entscheidend. ⇥(red)

Der heutige Profi beim 1. FC Köln stammt aus Föhren (Kreis Trier-Saarburg). Beim SVF begann er mit dem Kicken. Er war in der JSG Bekond/Föhren/Hetzerath aktiv, ehe er 2015 im Alter von 13 Jahren zu Eintracht Trier wechselte. 2017 wagte der Offensivspieler dann den Sprung ins Kölner Nachwuchsleistungszen­trum, der sich bezahlt machen sollte. Für Thielmann, der es ins Profigeschäft geschafft hat. Und für dessen Ex-Jugendvereine.

Weil Thielmann mehrere Jahre beim SV Föhren fußballerisch entwickelt wurde, erhält der Kreisligist einer Zuwendung in Höhe von rund 36 000 Euro. Die Eintracht bekommt rund 10 500 Euro.

Thielmann hatte zwar schon in der Saison 2019/20 für den FC in der Bundesliga debütiert – am 14. Dezember 2019 im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Allerdings war er zu diesem Zeitpunkt erst 17 Jahre alt. Wie der FC seinerzeit mitteilte, ist es vor Erreichung der Volljährigkeit nicht möglich, den Status „Lizenzspieler“ zu erreichen. Deshalb wurde Thielmann erst mit Beginn der Saison 2020/21 als Lizenzspieler geführt, folglich wurde die Ausbildungshonorierung nun mit zeitlichem Verzug fällig.