Rudern : Johannes Thein aus Wasserliesch fährt zur Europameisterschaft

Trier/wasserliesch Moselaner ist bei Titelkämpfen in Griechenland dabei – Finanzielle Belastung als Wermutstropfen.

Die EM findet Anfang September in Ioannina im Nordwesten Griechenlands statt. Thein kommt aus Wasserliesch und rudert erst seit dieser Saison mit Europameister Bier im Zweier zusammen. Aufgrund der guten Saisonergebnisse wurden die beiden von Bundestrainerin Brigitte Bielig in der olympischen Bootsklasse nominiert. Damit startet ein Boot mit einer Besatzung von der Mosel für Deutschland in dieser hart umkämpften Klasse.